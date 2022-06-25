Триває 122-га доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 34 тисячі своїх армійців та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними відомства, з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2022 року у повномасштабній війні проти України, Росія втратила (дані орієнтовні):

– особового складу – близько 34700 (+170 за добу)

– танків ‒ 1511 (+4 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8 за добу)

– артилерійських систем – 764 (+5 за добу)

– РСЗВ – 241

– засоби ППО – 99

– літаків – 217 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 184 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4 за добу)

– крилаті ракети – 137

– кораблі/катери – 14

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7 за добу)

– спеціальна техніка – 60

Протягом минулої доби, 24 червня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.