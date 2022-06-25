Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними відомства, з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2022 року у повномасштабній війні проти України, Росія втратила (дані орієнтовні):
– особового складу – близько 34700 (+170 за добу)
– танків ‒ 1511 (+4 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8 за добу)
– артилерійських систем – 764 (+5 за добу)
– РСЗВ – 241
– засоби ППО – 99
– літаків – 217 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 184 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4 за добу)
– крилаті ракети – 137
– кораблі/катери – 14
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7 за добу)
– спеціальна техніка – 60
Протягом минулої доби, 24 червня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.
- Станом на початок 122-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях. Водночас ворог не припиняє завдати ракетних обстрілів по інших українських регіонах. Зокрема у ніч на 25 червня окупанти здійснили масований ракетний удар по різноманітних областях.
- У ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що російські окупанти завдали ракетного удару по області під ранок 25 червня. Ціллю агресора укотре став військовий об’єкт. Є постраждалі.