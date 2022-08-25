В Україні триває 183-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські захисники ліквідували 45 850 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 45 850 (+150 за добу)

танків ‒ 1929 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2 за добу)

артилерійських систем – 1037 (+1 за добу)

РСЗВ – 272 (+6 за добу)

засоби ППО – 148 (+1 за добу)

літаків – 234

гелікоптерів – 202 (+3 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9 за добу)

крилаті ракети – 196

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160

спеціальна техніка – 99

Протягом минулої доби, 24 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.