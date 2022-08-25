Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 45 850 (+150 за добу)
- танків ‒ 1929 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2 за добу)
- артилерійських систем – 1037 (+1 за добу)
- РСЗВ – 272 (+6 за добу)
- засоби ППО – 148 (+1 за добу)
- літаків – 234
- гелікоптерів – 202 (+3 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9 за добу)
- крилаті ракети – 196
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3160
- спеціальна техніка – 99
Протягом минулої доби, 24 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 183-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили три спроби росіян вести наступ з Харківської та Донецької областей.