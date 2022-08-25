Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 45 850 (+150 за добу)
  • танків ‒ 1929 (+5 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2 за добу)
  • артилерійських систем – 1037 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 272 (+6 за добу)
  • засоби ППО – 148 (+1 за добу)
  • літаків – 234
  • гелікоптерів – 202 (+3 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9 за добу)
  • крилаті ракети – 196
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3160
  • спеціальна техніка – 99

Протягом минулої доби, 24 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.