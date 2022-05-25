Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Так, станом на 25 травня, 91-й добу повномасштабної російсько-української війни, армія окупантів втратила:

  • особового складу – близько 29 450 осіб (+100 за добу),
  • танків ‒ 1305 (+3 за добу),
  • бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19 за добу),
  • артилерійських систем – 606,
  • РСЗВ – 201,
  • засоби ППО – 93,
  • літаків – 206 (+1 за добу),
  • гелікоптерів – 170,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11 за добу),
  • крилаті ракети – 112,
  • кораблі /катери – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2217 (+5 за добу),
  • спеціальна техніка – 44 (+1 за добу).

Минулої доби найсуттєвіші втрати окупантів зафіксовані на Лиманському напрямку.