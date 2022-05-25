Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Так, станом на 25 травня, 91-й добу повномасштабної російсько-української війни, армія окупантів втратила:
- особового складу – близько 29 450 осіб (+100 за добу),
- танків ‒ 1305 (+3 за добу),
- бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19 за добу),
- артилерійських систем – 606,
- РСЗВ – 201,
- засоби ППО – 93,
- літаків – 206 (+1 за добу),
- гелікоптерів – 170,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11 за добу),
- крилаті ракети – 112,
- кораблі /катери – 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2217 (+5 за добу),
- спеціальна техніка – 44 (+1 за добу).
Минулої доби найсуттєвіші втрати окупантів зафіксовані на Лиманському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 91-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти активізували авіацію для підтримки наземного наступу. Також через нестачу високоточних ракет, російські армійці шукають інші способи ураження критичних та військових об’єктів інфраструктури на території України.