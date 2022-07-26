Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 39 870 (+170 за добу)
  • танків ‒ 1737 (+7 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9 за добу)
  • артилерійських систем – 880 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 258 (+1 за добу)
  • засоби ППО – 117 (+1 за добу)
  • літаків – 222
  • гелікоптерів – 189 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу)
  • крилаті ракети – 174
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка – 75 (+2 за добу

Протягом минулої доби, 25 липня, найбільших втрат російські армійці зазнали на Бахмутському напрямку.