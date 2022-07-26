Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 39 870 (+170 за добу)
- танків ‒ 1737 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 880 (+4 за добу)
- РСЗВ – 258 (+1 за добу)
- засоби ППО – 117 (+1 за добу)
- літаків – 222
- гелікоптерів – 189 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу)
- крилаті ракети – 174
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3 за добу)
- спеціальна техніка – 75 (+2 за добу
Протягом минулої доби, 25 липня, найбільших втрат російські армійці зазнали на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 153-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти не припиняють завдати обстрілів по території України. На окремих напрямках армія російських окупантів проводить наступи, більшість з яких воїни ЗСУ успішно відбивають, завдаючи ворогу втрат.