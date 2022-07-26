В України триває 153-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували майже 40 тисяч російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 39 870 (+170 за добу)

танків ‒ 1737 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9 за добу)

артилерійських систем – 880 (+4 за добу)

РСЗВ – 258 (+1 за добу)

засоби ППО – 117 (+1 за добу)

літаків – 222

гелікоптерів – 189 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3 за добу)

крилаті ракети – 174

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3 за добу)

спеціальна техніка – 75 (+2 за добу

Протягом минулої доби, 25 липня, найбільших втрат російські армійці зазнали на Бахмутському напрямку.