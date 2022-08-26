Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 серпня 2022 року у повномасштабній війні проти України армія РФ зазнала таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 46 250 (+400 за добу)
- танків ‒ 1936 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 1040 (+3 за добу)
- РСЗВ – 272
- засоби ППО – 148
- літаків – 234
- гелікоптерів – 202
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6 за добу)
- крилаті ракети – 196
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2 за добу)
- спеціальна техніка – 99
Протягом минуло доби, 25 серпня. найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку
- Станом на початок 184-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Соледара, Бахмута та Кодеми.