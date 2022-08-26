Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 серпня 2022 року у повномасштабній війні проти України армія РФ зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 46 250 (+400 за добу)
  • танків ‒ 1936 (+7 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 1040 (+3 за добу)
  • РСЗВ – 272
  • засоби ППО – 148
  • літаків – 234
  • гелікоптерів – 202
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6 за добу)
  • крилаті ракети – 196
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2 за добу)
  • спеціальна техніка – 99

Протягом минуло доби, 25 серпня. найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку