В Україні триває 184-та доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час українській захисники ліквідували вже понад 46 тисяч російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 серпня 2022 року у повномасштабній війні проти України армія РФ зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 46 250 (+400 за добу)

танків ‒ 1936 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6 за добу)

артилерійських систем – 1040 (+3 за добу)

РСЗВ – 272

засоби ППО – 148

літаків – 234

гелікоптерів – 202

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6 за добу)

крилаті ракети – 196

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2 за добу)

спеціальна техніка – 99

Протягом минуло доби, 25 серпня. найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку