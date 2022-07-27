Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 40070 осіб;
  • танків — 1738;
  • бойових броньованих машин — 3971;
  • артилерійських систем — 883;
  • РСЗВ — 258;
  • засобів ППО — 117;
  • літаків — 222;
  • гелікоптерів — 190;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 726;
  • крилатих ракет — 174;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2847;
  • спеціальної техніки — 75.

Протягом минулої доби, 25 липня, найбільших втрат російські армійці зазнали на Криворізькому напрямку.