Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 40070 осіб;
- танків — 1738;
- бойових броньованих машин — 3971;
- артилерійських систем — 883;
- РСЗВ — 258;
- засобів ППО — 117;
- літаків — 222;
- гелікоптерів — 190;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 726;
- крилатих ракет — 174;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2847;
- спеціальної техніки — 75.
Протягом минулої доби, 25 липня, найбільших втрат російські армійці зазнали на Криворізькому напрямку.
- Також пізно ввечері 26 липня у соцмережах почали повідомляти про удар ракетний удар українських військових по Антонівському мосту, що на території тимчасово окупованої Херсонської області. Однак лише вранці, 27 липня, цю інформацію підтвердили в ОК “Південь”.
- Російські окупанти намагатимуться захопити всю Донеччину до початку осені, про що відкрито заявляють у так званій “ДНР”. Однак аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що навряд чи росіянам вдасться захопити значну частину українських територій.