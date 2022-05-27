Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у повномасштабній війні з Україною. За понад три місяці активних бойових дій росіяни втратили майже 30 000 у живій силі та численні кількість військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Так, станом на 27 травня, 93-тю добу повномасштабної російсько-української війни, ворог зазнав таких втрат:

– особового складу – ліквідовано близько 29750 (+150 за добу)

– танків ‒ 1322 (+7 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11 за добу)

– артилерійських систем – 623 (+6 за добу)

– РСЗВ – 201

– засоби ППО – 93

– літаків – 206

– гелікоптерів – 170

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1 за добу)

– крилаті ракети – 115 (+1 за добу)

– кораблі /катери – 13

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1 за добу)

– спеціальна техніка – 48 (+1 за добу)

Протягом минулої доби найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському напрямку.