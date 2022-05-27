Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
Так, станом на 27 травня, 93-тю добу повномасштабної російсько-української війни, ворог зазнав таких втрат:
– особового складу – ліквідовано близько 29750 (+150 за добу)
– танків ‒ 1322 (+7 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 3246 (+11 за добу)
– артилерійських систем – 623 (+6 за добу)
– РСЗВ – 201
– засоби ППО – 93
– літаків – 206
– гелікоптерів – 170
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1 за добу)
– крилаті ракети – 115 (+1 за добу)
– кораблі /катери – 13
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+1 за добу)
– спеціальна техніка – 48 (+1 за добу)
Протягом минулої доби найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 93-ої доби повномасштабного російського вторгнення, активні наступальні дії окупантів тривають на Донецькому напрямку. Окрім цього, загарбники збільшили кількість обстрілів ЗСУ на Південнобузькому напрямку.