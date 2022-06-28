Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, у період з 24 лютого 2022 оку по 28 червня 2022 року, окупанти втратили (дані орієнтовні).

  • особового складу – близько 35250 (+250 за добу)
  • танків ‒ 1567 (+15 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3704 (+17 за добу)
  • артилерійських систем – 778 (+7 за добу)
  • РСЗВ – 243
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 102 (+1 за добу)
  • літаків – 217
  • гелікоптерів – 185 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636
  • крилаті ракети – 139
  • кораблі/катери – 14
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14 за добу)
  • спеціальна техніка – 61 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 27 червня, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.