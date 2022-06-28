Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Зокрема, у період з 24 лютого 2022 оку по 28 червня 2022 року, окупанти втратили (дані орієнтовні).
- особового складу – близько 35250 (+250 за добу)
- танків ‒ 1567 (+15 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3704 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 778 (+7 за добу)
- РСЗВ – 243
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 102 (+1 за добу)
- літаків – 217
- гелікоптерів – 185 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636
- крилаті ракети – 139
- кораблі/катери – 14
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14 за добу)
- спеціальна техніка – 61 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 27 червня, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 125-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти не припиняють штурмових дій у населених пунктах Донецької та Луганської областей, намагаючись повністю контролювати ці регіони. Водночас російські армійці продовжують завдавати ракетних та артилерійських ударів по інших українських областях.