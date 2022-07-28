російсько-українська війна
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27 липня

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Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 28 липня

В Україні триває 155-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували понад 40 тисяч російських окупантів.

Четвер, 28 липня 2022, 10:18
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Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 40230 осіб;
  • танків — 1742;
  • бойових броньованих машин — 3979;
  • артилерійських систем — 894;
  • РСЗВ — 258;
  • засобів ППО — 117;
  • літаків — 222;
  • гелікоптерів — 190;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 729;
  • крилатих ракет — 174;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2854;
  • спеціальної техніки — 75.

Протягом минулої доби, 27 липня, найбільших втрат російські армійці зазнали на Криворізькому напрямку.

Теги: бойові втрати ворога, війна, втрати ворога, втрати російської армії, Генштаб, російська агресія, російсько-українська війна

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