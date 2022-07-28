Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 28 липня

В Україні триває 155-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували понад 40 тисяч російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 40230 осіб;

танків — 1742;

бойових броньованих машин — 3979;

артилерійських систем — 894;

РСЗВ — 258;

засобів ППО — 117;

літаків — 222;

гелікоптерів — 190;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 729;

крилатих ракет — 174;

кораблів/катерів — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2854;

спеціальної техніки — 75.

Протягом минулої доби, 27 липня, найбільших втрат російські армійці зазнали на Криворізькому напрямку.