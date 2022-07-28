Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 28 липня

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 26 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 40230 осіб;
- танків — 1742;
- бойових броньованих машин — 3979;
- артилерійських систем — 894;
- РСЗВ — 258;
- засобів ППО — 117;
- літаків — 222;
- гелікоптерів — 190;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 729;
- крилатих ракет — 174;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2854;
- спеціальної техніки — 75.
Протягом минулої доби, 27 липня, найбільших втрат російські армійці зазнали на Криворізькому напрямку.
- Нагадаємо, що під час закритого брифінгу адміністрації президента США Джо Байдена щодо ситуації в Україні, членам Палати представників повідомили, що за час війни в Україні армія РФ втратила понад 75 000 осіб пораненими та вбитими.
- Також за підрахунками американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ), у повномасштабній війні проти України російська армія вже втратила близько 60 000 осіб вбитими та пораненими.
- За даними ЗМІ, у Сполучених Штатах вважають, що військові РФ щодня зазнають сотні втрат у війні проти України, включно зі втратою тисяч лейтенантів та капітанів.