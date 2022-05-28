Російські загарбники продовжують зазнавати втрат у повномасштабній війні проти України. Зокрема станом на 28 травня, кількість ліквідованих російських окупантів зросла до 30 000.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Так, з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, країна-окупант втратила (дані орієнтовні):

– особового складу – близько (+250 за добу)

– танків ‒ 1330 (+8 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12 за добу)

– артилерійських систем – 628 (+5 за добу)

– РСЗВ – 203 (+2 за добу)

– засоби ППО – 93

– літаків – 207 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 174 (+4 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503

– крилаті ракети – 116 (+1 за добу)

– кораблі/катери – 13

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2226

– спеціальна техніка – 48

Протягом минулої доби найбільші втрати росіян зафіксовані на Авдіївському та Криворізькому напрямках.