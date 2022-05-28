Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Так, з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, країна-окупант втратила (дані орієнтовні):
– особового складу – близько (+250 за добу)
– танків ‒ 1330 (+8 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12 за добу)
– артилерійських систем – 628 (+5 за добу)
– РСЗВ – 203 (+2 за добу)
– засоби ППО – 93
– літаків – 207 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 174 (+4 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503
– крилаті ракети – 116 (+1 за добу)
– кораблі/катери – 13
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2226
– спеціальна техніка – 48
Протягом минулої доби найбільші втрати росіян зафіксовані на Авдіївському та Криворізькому напрямках.
- Нагадаємо, станом на початок 94-ої доби повномасштабного російського вторгнення, основні сили противника сконцентровані на Донецькому напрямку, де він проводить активні наступальні дії.