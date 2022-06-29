З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зазнали чималих втрат. Зокрема за 4 місяці повномасштабної війни росіяни втратили вже понад 35 тисяч своїх армійців.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2022 року, окупанти втратили (дані орієнтовні):

особового складу – близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1572 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,

артилерійських систем – 781 (+3) од,

РСЗВ – 246 (+3) од,

засоби ППО – 103 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4),

крилаті ракети – 142 (+3),

кораблі /катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9) од,

спеціальна техніка – 61 (+0).

Протягом минулої доби, 27 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.