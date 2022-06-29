Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2022 року, окупанти втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1572 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,
  • артилерійських систем – 781 (+3) од,
  • РСЗВ – 246 (+3) од,
  • засоби ППО – 103 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4),
  • крилаті ракети – 142 (+3),
  • кораблі /катери – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9) од,
  • спеціальна техніка – 61 (+0).
Протягом минулої доби, 27 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.