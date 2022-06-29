Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2022 року, окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1572 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,
- артилерійських систем – 781 (+3) од,
- РСЗВ – 246 (+3) од,
- засоби ППО – 103 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4),
- крилаті ракети – 142 (+3),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9) од,
- спеціальна техніка – 61 (+0).
Протягом минулої доби, 27 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.
- Нагадаємо, що станом на початок 126-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти з РФ продовжують активні бойові дії у Донецькій та Луганській областях. Також окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по різноманітних об’єктах в інших областях України.
- Також у Луганській області російські окупанти зосередили всі свої зусилля на захопленні Лисичанська та “перерізанні” траси Лисичанськ-Бахмут.
- Водночас темпи та результати наступного етапу поточної кампанії РФ можуть частково залежати від здатності росіян відновити бойову міць сил, які брали участь у Сєвєродонецькій битві. Решта війська у Сєвєродонецьку повинна буде форсувати річку Сіверський Донець, щоб брати участь у російському наступі.