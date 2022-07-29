Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 40500 (+270 за добу);
  • танків — 1749 (+7 за добу);
  • бойових броньованих машин — 3987 (+8 за добу);
  • артилерійських систем — 900 (+6 за добу);
  • РСЗВ — 258;
  • засобів ППО — 117;
  • літаків — 222;
  • гелікоптерів — 190;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 731 (+2 за добу);
  • крилатих ракет — 174;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2870 (+16 за добу);
  • спеціальної техніки — 77 (+2 за добу).

Протягом минулої доби, 28 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Криворізькому напрямку.