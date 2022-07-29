Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 40500 (+270 за добу);
- танків — 1749 (+7 за добу);
- бойових броньованих машин — 3987 (+8 за добу);
- артилерійських систем — 900 (+6 за добу);
- РСЗВ — 258;
- засобів ППО — 117;
- літаків — 222;
- гелікоптерів — 190;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 731 (+2 за добу);
- крилатих ракет — 174;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2870 (+16 за добу);
- спеціальної техніки — 77 (+2 за добу).
Протягом минулої доби, 28 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Криворізькому напрямку.
- Нагадаємо, що Станом на початок 156-ої доби повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЗСУ відбили атаку окупантів на напрямках Авдіївки, Красногорівки, Великої Новосілки, Вершини, Семигір’я, Водяного та Пісків. У районах Новолуганського та Соледара бойові дії тривають.
- У ніч на 29 липня російські окупанти обстріляли два райони у Дніпропетровській області – Нікопольський та Криворізький. Внаслідок обстрілів зафіксовано низку пошкоджень.
- У Міністерстві оборони РФ не вистачає бойової піхоти, тому Росія залучає до повномасштабної війни проти України найманців з приватної військової компанії “Вагнер”.