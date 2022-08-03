В Україні триває 161-ша доба повномасштабної російсько-української війни За цей період воїни ЗСУ ліквідували вже понад 41,3 тисячі окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 41 350 (+180 за добу)

танків ‒ 1774 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4022 (+8 за добу)

артилерійських систем – 939 (+3 за добу)

РСЗВ – 259

засоби ППО – 118 (+1 за добу)

літаків – 223

гелікоптерів – 191

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1 за добу)

крилаті ракети – 180 (+6 за добу)

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8 за добу)

спеціальна техніка – 83 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 2 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Донецькому.