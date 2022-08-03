Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 41 350 (+180 за добу)
  • танків ‒ 1774 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4022 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 939 (+3 за добу)
  • РСЗВ – 259
  • засоби ППО – 118 (+1 за добу)
  • літаків – 223
  • гелікоптерів – 191
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1 за добу)
  • крилаті ракети – 180 (+6 за добу)
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8 за добу)
  • спеціальна техніка – 83 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 2 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Донецькому.