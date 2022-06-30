В Україні триває 127-та доба повномасштабної російсько-української війни. За майже 4 місяці бойових дій російські окупанти втратили 35 600 солдатів та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2022 року, окупанти втратили (дані орієнтовні):

особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 573 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,

артилерійських систем – 790 (+9) од,

РСЗВ – 246 (+0) од,

засобів ППО – 104 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,

крилатих ракет – 143 (+1) од,

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,

спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що вчора українська авіація завдала до 20-ти групових авіаударів по позиціях російських окупантів на різних напрямках. Знищено чимало ворожої техніки та боєзапасів противника, а також – живу силу окупантів.