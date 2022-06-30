Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
Зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2022 року, окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 573 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,
- артилерійських систем – 790 (+9) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 104 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,
- крилатих ракет – 143 (+1) од,
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, що вчора українська авіація завдала до 20-ти групових авіаударів по позиціях російських окупантів на різних напрямках. Знищено чимало ворожої техніки та боєзапасів противника, а також – живу силу окупантів.
- Також станом на початок 127-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Луганській області, де окупанти намагаються захопити Лисичанськ. Також окупанти не припиняють обстрілювати інші українські області., завдаючи артилерійських та ракетних ударів.
- Протягом середи, 29 червня, російські окупанти обстріляли декілька громад у Сумській області поблизу українсько-російського кордону. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблий та поранені.
- Вранці, 30 червня, російські окупанти обстріляли населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу було знищено склад, у якому зберігалось 40 тонн зерна.