Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 30 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 40670 (+170 за добу);
- танків — 1759 (+10 за добу);
- бойових броньованих машин — 3995 (+8 за добу);
- артилерійських систем — 906 (+6 за добу);
- РСЗВ — 258;
- засобів ППО — 117;
- літаків — 222;
- гелікоптерів — 190;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 733 (+2 за добу);
- крилатих ракет — 174;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2889 (+19 за добу);
- спеціальної техніки — 78 (+1 за добу).
Протягом минулої доби, 29 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Донецькому напрямку.
- Нагадаємо, що станом на початок 157-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили низку російських атак, зокрема в районі н. п. Бражівка, Дмитрівка, Піски, Авдіївка, Мар’їнка. На декількох інших напрямках, де окупанти пішли в атаку, бойові дії тривають.
- У ніч на 30 липня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Під вогнем опинився Нікопольський район, є значні руйнування.
- Цієї ночі російські загарбники двічі завдали ракетного удару по місту Харків. Влучили в один з навчальних закладів у місті.