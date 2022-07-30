Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 30 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 40670 (+170 за добу);
  • танків — 1759 (+10 за добу);
  • бойових броньованих машин — 3995 (+8 за добу);
  • артилерійських систем — 906 (+6 за добу);
  • РСЗВ — 258;
  • засобів ППО — 117;
  • літаків — 222;
  • гелікоптерів — 190;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 733 (+2 за добу);
  • крилатих ракет — 174;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2889 (+19 за добу);
  • спеціальної техніки — 78 (+1 за добу).

Протягом минулої доби, 29 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Донецькому напрямку.