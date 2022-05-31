Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2022 року Росія у повномасштабній війні проти України втратила:
– особового складу – близько 30500 (+150 за добу)
– танків ‒ 1358 (+9 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20 за добу)
– артилерійських систем – 649 (+6 за добу)
– РСЗВ – 207 (+2 за добу)
– засобів ППО – 93
– літаків – 208 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 174
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8 за добу)
– крилатих ракет – 120 (+2 за добу)
– кораблів/катерів – 13
– автомобільної техніки та автоцистерн 2275 (+11 за добу)
– спеціальної техніки – 48
У Генштабі зауважили, що протягом останньої доби найбільші втрати росіян зафіксовані на Криворізькому та Запорізькому напрямках.
- Нагадаємо, станом на початок 97-ої доби повномасштабної російсько-української війни, активні наступальні дії тривають на території Донецької та Луганської областей. За добу на цих напрямках українські воїни відбили 8 атака противника.