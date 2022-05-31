Станом на 97-му добу повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема з 24 лютого 2022 року у війні проти України загинуло понад 30 тисяч російських армійців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2022 року Росія у повномасштабній війні проти України втратила:

– особового складу – близько 30500 (+150 за добу)

– танків ‒ 1358 (+9 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20 за добу)

– артилерійських систем – 649 (+6 за добу)

– РСЗВ – 207 (+2 за добу)

– засобів ППО – 93

– літаків – 208 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 174

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8 за добу)

– крилатих ракет – 120 (+2 за добу)

– кораблів/катерів – 13

– автомобільної техніки та автоцистерн 2275 (+11 за добу)

– спеціальної техніки – 48

У Генштабі зауважили, що протягом останньої доби найбільші втрати росіян зафіксовані на Криворізькому та Запорізькому напрямках.