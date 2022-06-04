В Україні триває повномасштабна війна. Станом на 101-шу добу широкомасштабного російського вторгнення, окупанти втратили понад 31 тисячу своїх військових.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Так, з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2022 року, російські окупаційні війська втратили в Україні (орієнтовні дані):

особового складу – близько 31050 (+100 за добу)

танків ‒ 1376 (+9 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3379 (+13 за добу)

артилерійських систем – 680 (+5 за добу)

РСЗВ – 207

засоби ППО – 95

літаків – 210

гелікоптерів – 175

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5 за добу)

крилаті ракети – 122 (+1 за добу)

кораблі/катери – 13

автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8 за добу)

спеціальна техніка – 52 (+1 за добу)

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 3 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Запорізькому напрямку.