Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
Так, з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2022 року, російські окупаційні війська втратили в Україні (орієнтовні дані):
- особового складу – близько 31050 (+100 за добу)
- танків ‒ 1376 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3379 (+13 за добу)
- артилерійських систем – 680 (+5 за добу)
- РСЗВ – 207
- засоби ППО – 95
- літаків – 210
- гелікоптерів – 175
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5 за добу)
- крилаті ракети – 122 (+1 за добу)
- кораблі/катери – 13
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8 за добу)
- спеціальна техніка – 52 (+1 за добу)
За даними Генштабу, протягом минулої доби, 3 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Запорізькому напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 101-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах інфраструктури на території України.