Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Так, з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2022 року, російські окупаційні війська втратили в Україні (орієнтовні дані):

  • особового складу – близько 31050 (+100 за добу)
  • танків ‒ 1376 (+9 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3379 (+13 за добу)
  • артилерійських систем – 680 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 207
  • засоби ППО – 95
  • літаків – 210
  • гелікоптерів – 175
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5 за добу)
  • крилаті ракети – 122 (+1 за добу)
  • кораблі/катери – 13
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8 за добу)
  • спеціальна техніка – 52 (+1 за добу)

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 3 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Запорізькому напрямку.