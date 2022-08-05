Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2022 року у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 41 650 (+150 за добу)
  • танків ‒ 1792 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 032 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 950 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 260
  • засоби ППО – 123 (+5 за добу)
  • літаків – 223
  • гелікоптерів – 191
  • БПЛА оперативно-тактичного – 742
  • крилаті ракети – 182
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 964 (+4 за добу)
  • спеціальна техніка – 83

Протягом минулої доби, 4 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.