Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2022 року у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 41 650 (+150 за добу)
- танків ‒ 1792 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 032 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 950 (+4 за добу)
- РСЗВ – 260
- засоби ППО – 123 (+5 за добу)
- літаків – 223
- гелікоптерів – 191
- БПЛА оперативно-тактичного – 742
- крилаті ракети – 182
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 964 (+4 за добу)
- спеціальна техніка – 83
Протягом минулої доби, 4 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські військові можуть перехопити ініціативу у повномасштабному протистоянні з російським агресором. Це змусить армію окупантів перерозподілити сили та зміни пріоритети зусиль.