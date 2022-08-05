В Україні триває 163-та доба повномасштабної російсько-української війни. За понад місяців протистояння, українські військові ліквідували 41 650 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, з 24 лютого 2022 року по 5 серпня 2022 року у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

особового складу – близько 41 650 (+150 за добу)

танків ‒ 1792 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 032 (+6 за добу)

артилерійських систем – 950 (+4 за добу)

РСЗВ – 260

засоби ППО – 123 (+5 за добу)

літаків – 223

гелікоптерів – 191

БПЛА оперативно-тактичного – 742

крилаті ракети – 182

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 964 (+4 за добу)

спеціальна техніка – 83

Протягом минулої доби, 4 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.