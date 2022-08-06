Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 6 серпня

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні ЗСУ завдали противнику таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – 41 900 (+250 за добу)
- танків ‒ 1 802 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 051 (+19 за добу)
- артилерійських систем – 955 (+5 за добу)
- РСЗВ – 260
- засоби ППО – 127 (+4 за добу)
- літаків – 223
- гелікоптерів – 191
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2 за добу)
- крилаті ракети – 182
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 970 (+6 за добу)
- спеціальна техніка – 85 (+2 за добу)
Протягом минулої доби, 5 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські військові можуть перехопити ініціативу у повномасштабному протистоянні з російським агресором. Це змусить армію окупантів перерозподілити сили та зміни пріоритети зусиль.