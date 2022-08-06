Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 6 серпня

В Україні триває 164-та доба повномасштабної російсько-української війни. за понад 5 місяців протистояння, воїни ЗСУ ліквідували майже 42 тисячі російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні ЗСУ завдали противнику таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – 41 900 (+250 за добу)

танків ‒ 1 802 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 051 (+19 за добу)

артилерійських систем – 955 (+5 за добу)

РСЗВ – 260

засоби ППО – 127 (+4 за добу)

літаків – 223

гелікоптерів – 191

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2 за добу)

крилаті ракети – 182

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 970 (+6 за добу)

спеціальна техніка – 85 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 5 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.