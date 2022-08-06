Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 6 серпня

російсько-українська війна
09:45 У Луганській області окупанти продовжують застосовувати тактику «спаленої землі»
09:23 Аналітики ISW пояснили, чому Кремль змінив очільника окупаційної адміністрації на Херсонщині
09:08 Донеччина: протягом доби російські загарбники вбили 5 мирних мешканців,14 поранено
08:18 Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину: поранено трьох осіб
07:44 6 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:17 У всіх регіонах сьогодні сонячно та спекотно: прогноз погоди на 6 серпня
00:59 «Ісламський Джихад» випустив по Ізраїлю 70 ракет із сектора Гази
00:16 The Insider та Bellingcat встановили росіянина, який катував українського військовополоненого

05 серпня

23:52 США нададуть Україні новий пакет зброї вартістю $1 мільярд — Reuters
23:21 Ізраїль завдав ударів по об’єктах в секторі Гази, вбивши одного з командирів «Ісламського Джихаду»
23:04 УЄФА оштрафував «Фенербахче» за скандування вболівальників імені Путіна на матчі проти «Динамо»
21:56 У РФ заявили, що президент Туреччини погодився частково платити за російський газ у рублях
21:26 У Берліні заборонили виставку підбитих в Україні російських танків, бо в них «загинули люди»
20:57 Обстріл Миколаєва: кількість поранених зросла до 22
20:20 Порошенко зустрівся з амбасадоркою Великої Британії в Україні: про що говорили
19:59 Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: три «прильоти» на майданчик станції
18:46 У столиці попрощалися з гендиректором компанії «Нібулон» Олексієм Вадатурським
18:32 Загибель Гліба Бабіча: як відомі українці відреагували на звістку про смерть поета
17:15 Нацбанк скасував ліцензії на обмін валюти чотирьох компаній, які мають 600 точок
17:01 «Війна, скоріше за все, буде ще довго, роки й роки» – нардеп 8-го скликання Ігор Луценко
16:05 В окупованих містах Луганської області загарбники посилили мобілізацію
15:33 Передавав спецслужбам РФ таємну інформацію: колишньому заступнику голови ГУР оголосили підозру у держзраді
15:32 Низка країн-учасників «G-20» не готові підтримати зусилля США та Європи щодо ізоляції Росії – Bloomberg
15:02 Китай запровадив санкції проти Ненсі Пелосі через її візит на Тайвань
14:04 Окупанти завдяки різним «схемам» намагаються продовжити примусову паспортизацію – ГУР
13:11 Міжнародна компанія BlackRock планує закрити фонд російських цінних паперів
12:36 Український фільм «Мати Апостолів» отримав головну нагороду міжнародного кінофестивалю Asia Film Art
12:19 Росія планує запустити супутник-шпигун для стеження за Україною
11:57 Сьогодні у Сочі відбудеться зустріч Путіна з Ердоганом: однією з тем перемовин стане ситуація в Україні – Anadolu
11:13 Недоліки російської армії створюють нові можливості для українських військових – The New York Times

Втрати ворога: ситуація на фронті станом на 6 серпня

В Україні триває 164-та доба повномасштабної російсько-української війни. за понад 5 місяців протистояння, воїни ЗСУ ліквідували майже 42 тисячі російських загарбників.

Субота, 6 серпня 2022, 09:51
Підтримати

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні ЗСУ завдали противнику таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – 41 900 (+250 за добу)
  • танків ‒ 1 802 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 051 (+19 за добу)
  • артилерійських систем – 955 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 260
  • засоби ППО – 127 (+4 за добу)
  • літаків – 223
  • гелікоптерів – 191
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2 за добу)
  • крилаті ракети – 182
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 970 (+6 за добу)
  • спеціальна техніка – 85 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 5 серпня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Теги: втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, повномасштабна війна, російські окупанти, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook