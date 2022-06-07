Триває 104-та доба повномасштабної російсько-української війни. За час широкомасштабного вторгнення країна-окупант втратила понад 31 тисячу військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого по 7 червня, у війні Росії проти України, окупанти втратили:

– особового складу – близько 31360 (+110 за добу)

– танків ‒ 1390 (+4 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16 за добу)

– артилерійських систем – 694 (+4 за добу)

– РСЗВ – 207

– засобів ППО – 96

– літаків – 212 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 177 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2 за добу)

– крилаті ракети – 125

– кораблі/катери – 13

– автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 (+10 за добу)

– спеціальної техніки – 53

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 6 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Слов’янському напрямку.