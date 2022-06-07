Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого по 7 червня, у війні Росії проти України, окупанти втратили:
– особового складу – близько 31360 (+110 за добу)
– танків ‒ 1390 (+4 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16 за добу)
– артилерійських систем – 694 (+4 за добу)
– РСЗВ – 207
– засобів ППО – 96
– літаків – 212 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 177 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2 за добу)
– крилаті ракети – 125
– кораблі/катери – 13
– автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 (+10 за добу)
– спеціальної техніки – 53
За даними Генштабу, протягом минулої доби, 6 червня, найбільших втрат росіяни зазнали на Слов’янському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 104-ої доби повномасштабної війни Росії проти України. Найактивніші бойові дії продовжуються на територіях Донецької та Луганської областей. Водночас на тимчасово зайнятих територіях України росіяни намагаються закріпити свої позиції. Не припиняються й обстріли українських областей.