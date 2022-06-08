Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Так, з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2022 року, загальні бойові втрати Росіян у повномасштабній війні проти України орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 31500 (+140 за добу)
  • танків ‒ 1393 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13 за добу)
  • артилерійських систем – 703 (+9 за добу)
  • РСЗВ – 213 (+6 за добу)
  • засоби ППО – 96
  • літаків – 212
  • гелікоптерів – 178 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6 за добу)
  • крилаті ракети – 125
  • кораблі/катери – 13
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2406 (+1 за добу)
  • спеціальна техніка – 53

Протягом минулої доби, 7 червня, найбільші втрати російських окупантів зафіксовані на Слов’янському напрямку.