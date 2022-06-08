Триває 105-та доба повномасштабної російської-української війни. За час широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 31 500 своїх армійців та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Так, з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2022 року, загальні бойові втрати Росіян у повномасштабній війні проти України орієнтовно складають:

особового складу – близько 31500 (+140 за добу)

танків ‒ 1393 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13 за добу)

артилерійських систем – 703 (+9 за добу)

РСЗВ – 213 (+6 за добу)

засоби ППО – 96

літаків – 212

гелікоптерів – 178 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6 за добу)

крилаті ракети – 125

кораблі/катери – 13

автомобільної техніки та автоцистерн – 2406 (+1 за добу)

спеціальна техніка – 53

Протягом минулої доби, 7 червня, найбільші втрати російських окупантів зафіксовані на Слов’янському напрямку.