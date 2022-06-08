Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Так, з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2022 року, загальні бойові втрати Росіян у повномасштабній війні проти України орієнтовно складають:
- особового складу – близько 31500 (+140 за добу)
- танків ‒ 1393 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13 за добу)
- артилерійських систем – 703 (+9 за добу)
- РСЗВ – 213 (+6 за добу)
- засоби ППО – 96
- літаків – 212
- гелікоптерів – 178 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6 за добу)
- крилаті ракети – 125
- кораблі/катери – 13
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2406 (+1 за добу)
- спеціальна техніка – 53
Протягом минулої доби, 7 червня, найбільші втрати російських окупантів зафіксовані на Слов’янському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 105-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, найбільш активні бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях. На інших тимчасово захоплених територіях окупанти намагаються утримати зайняті рубежі, здійснюючи обстріли ЗСУ та проводячи замінування територій.