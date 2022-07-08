В Україні триває 135 доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період російські окупанти зазнали значних втрат на полі бою, втративши понад 36 тисяч осіб російської армії та декілька тисяч одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

особового складу – близько 36900 (+250 за добу)

танків ‒ 1637 (+35 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14 за добу)

артилерійських систем – 828 (+13 за добу)

РСЗВ – 247

засоби ППО – 107

літаків – 217

гелікоптерів – 187

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2 за добу)

крилаті ракети – 155

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20 за добу)

спеціальна техніка – 66

Протягом минулої доби, 7 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.