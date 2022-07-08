Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 36900 (+250 за добу)
  • танків ‒ 1637 (+35 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14 за добу)
  • артилерійських систем – 828 (+13 за добу)
  • РСЗВ – 247
  • засоби ППО – 107
  • літаків – 217
  • гелікоптерів – 187
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2 за добу)
  • крилаті ракети – 155
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20 за добу)
  • спеціальна техніка – 66

Протягом минулої доби, 7 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.