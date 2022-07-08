Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2022 року, загальні бойові втрати російської армії складають (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 36900 (+250 за добу)
- танків ‒ 1637 (+35 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3811 (+14 за добу)
- артилерійських систем – 828 (+13 за добу)
- РСЗВ – 247
- засоби ППО – 107
- літаків – 217
- гелікоптерів – 187
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2 за добу)
- крилаті ракети – 155
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2685 (+20 за добу)
- спеціальна техніка – 66
Протягом минулої доби, 7 липня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на Краматорському напрямку.
- Станом на початок 135-ої доби повномасштабного російського вторгнення, окупанти продовжують інтенсивні обстріли населених пунктів поблизу лінії фронту. Не припиняються і спроби наступу, однак ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Дементіївки та у районі Богородичного.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що дії російських армійців поблизу лінії фронту свідчать про те, що вони можуть готуватись до двох наступів одночасно – на міста Слов’янськ та Краматорськ, що на Донеччині.