Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За останніми даними, у період з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України росіяни втратили (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 37200 (+300 за добу)
- танків ‒ 1638 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 832 (+4 за добу)
- РСЗВ – 247
- засоби ППО – 108 (+1 за добу)
- літаків – 217
- гелікоптерів – 187
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5 за добу)
- крилаті ракети – 155
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2 за добу)
- спеціальна техніка – 66
Протягом минулої доби, 8 липня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 136-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, українські воїни відбили наступ росіян, які намагались захопити Вуглегірську ТЕС та покращити тактичне положення у районі Доломітного.