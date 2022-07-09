Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За останніми даними, у період з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України росіяни втратили (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 37200 (+300 за добу)
  • танків ‒ 1638 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4 за добу)
  • артилерійських систем – 832 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 247
  • засоби ППО – 108 (+1 за добу)
  • літаків – 217
  • гелікоптерів – 187
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5 за добу)
  • крилаті ракети – 155
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2 за добу)
  • спеціальна техніка – 66

Протягом минулої доби, 8 липня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.