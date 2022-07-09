Триває 136 доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час окупанти втратили вже понад 37 тисяч своїх армійців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За останніми даними, у період з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України росіяни втратили (дані орієнтовні):

особового складу – близько 37200 (+300 за добу)

танків ‒ 1638 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4 за добу)

артилерійських систем – 832 (+4 за добу)

РСЗВ – 247

засоби ППО – 108 (+1 за добу)

літаків – 217

гелікоптерів – 187

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5 за добу)

крилаті ракети – 155

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2 за добу)

спеціальна техніка – 66

Протягом минулої доби, 8 липня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.