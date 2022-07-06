Про це повідомляє пресслужба Генеральний Штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 липня орієнтовно складають:

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), за понад 4 місяці повномасштабної війни та низку невдач, у РФ не змінили своїх першочергових планів щодо України . Зокрема у Кремлі й надалі сподіваються змінити законно обрану українську владу та знищити український суверенітет.

Також російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.