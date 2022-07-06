Про це повідомляє пресслужба Генеральний Штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 липня орієнтовно складають:

  • особового складу — близько 36500 осіб
  • танків — 1600
  • бойових броньованих машин — 3789
  • артилерійських систем — 812
  • РСЗВ — 247
  • засобів ППО — 107
  • літаків — 217
  • гелікоптерів — 187
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 664
  • крилатих ракет — 153
  • кораблів /катерів — 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2648
  • спеціальної техніки — 65

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Фото: Генштаб ЗСУ