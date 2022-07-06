Про це повідомляє пресслужба Генеральний Штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 липня орієнтовно складають:
- особового складу — близько 36500 осіб
- танків — 1600
- бойових броньованих машин — 3789
- артилерійських систем — 812
- РСЗВ — 247
- засобів ППО — 107
- літаків — 217
- гелікоптерів — 187
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 664
- крилатих ракет — 153
- кораблів /катерів — 15
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2648
- спеціальної техніки — 65
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.
- Нагадаємо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), за понад 4 місяці повномасштабної війни та низку невдач, у РФ не змінили своїх першочергових планів щодо України. Зокрема у Кремлі й надалі сподіваються змінити законно обрану українську владу та знищити український суверенітет.
- Також російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут.
- Станом на початок 133-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти продовжують обстрілювати ЗСУ вздовж лінії фронту, а також мирних українців та населені пункти в різноманітних областях, завдаючи ракетні, мінометні та артилерійські удари.