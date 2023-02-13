В Україні триває 355-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 138 тисяч російських армійців, з яких 560 - за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 138340 (+560)

танків ‒ 3283 (+3) од

бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од

артилерійських систем – 2290 (+3) од

РСЗВ – 465 (+0) од

засоби ППО ‒ 234 (+0) од

літаків – 296 (+0) од

гелікоптерів – 286 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)

крилаті ракети ‒ 857 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од

спеціальна техніка ‒ 217 (+2)

Зазначимо, що авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8х ударів по районах, де зосереджені окупанти, а також 3х ударів по позиціях зенітних ракетних систем. Наші ракетно-артилерійські підрозділи уразили 10х районів зосередження живої сили, 1х позицію протиповітряної оборони та 3х склади.