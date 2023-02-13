Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 138340 (+560)
- танків ‒ 3283 (+3) од
- бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од
- артилерійських систем – 2290 (+3) од
- РСЗВ – 465 (+0) од
- засоби ППО ‒ 234 (+0) од
- літаків – 296 (+0) од
- гелікоптерів – 286 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0)
- крилаті ракети ‒ 857 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од
- спеціальна техніка ‒ 217 (+2)
Зазначимо, що авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8х ударів по районах, де зосереджені окупанти, а також 3х ударів по позиціях зенітних ракетних систем. Наші ракетно-артилерійські підрозділи уразили 10х районів зосередження живої сили, 1х позицію протиповітряної оборони та 3х склади.
- Триває триста п’ятдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.
- У Брилівці та Новокиївці військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли “у власність” окупаційної адміністрації.