Втрати ворога: українські воїни ліквідували понад 58 тисяч окупантів

російсько-українська війна
10:35 На Волині скоротили комендантську годину задля роботи бізнесу
10:26 Окупанти обстріляли школу на Донеччині, в якій було облаштоване сховище для цивільних
10:14 Перші призовники «часткової мобілізації» РФ вже дісталися фронту — Луганська ОВА
10:02 США посилюють розвідку та спостереження за Росією після ядерних погроз Путіна
09:18 395 дітей загинули внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україні
09:02 Донеччина: 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів області
08:49 США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 млрд доларів – Reuters
08:48 У прикордонних районах Латвії оголосили надзвичайну ситуацію через мобілізацію в РФ
08:34 На деокупованій Харківщині зафіксовано понад 580 воєнних злочинів росіян — МВС
08:19 Дніпропетровщина: росіяни тричі вдарили по Нікополю
07:41 28 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:20 У всіх українських областях пройдуть дощі, на півдні – дощі з грозами: прогноз погоди на 28 вересня
00:31 В ООН висловили «глибоку стурбованість» через тисячі затриманих під час протестів у РФ

27 вересня

23:31 У БЕБ запропонували ввести санкції проти 23 юросіб, пов’язаних з РФ та РБ
23:04 Прем’єр-міністерка Данії вважає витоки з Nord Stream «умисними діями»
22:51 Влітку ЦРУ попередило Берлін про можливі атаки на газопроводи – Spiegel
22:29 У Болгарії закликали своїх громадян «терміново» залишити територію РФ
22:04 Кількість росіян, які в’їжджають до ЄС, за тиждень зросла більш ніж на 30%
21:49 США внесуть резолюцію із засудженням РФ за псевдореферендуми на засіданні Ради безпеки ООН
21:24 Росіяни обстрілюють Харків: пошкоджено інфраструктурний об’єкт
20:58 Україна отримає системи ППО, які виготовляють спеціально для неї – амбасадорка Німеччини
20:26 Глава НАТО запевнив Зеленського у «непохитній підтримці» суверенітету України
20:23 Україна повністю заборонила експорт товарів до РФ – Мінекономіки
19:52 У ЄС готують рекомендації щодо допуску російських «ухилянтів»
19:36 Зеленський зустрівся з главою МЗС Франції й закликав до чітких санкцій проти РФ
19:01 У Росії повістки почали активно роздавати інтелігенції та приватним бізнесменам — розвідка
18:48 Нардепи від забороненої партії «ОПЗЖ» системно підтримують пропоновані владою рішення в парламенті
18:46 У російському полоні перебуває майже 800 азовців: серед них є вагітні жінки — патронатна служба Азова
18:32 Facebook нейтралізував мережу фейкових акаунтів, які поширювали російську пропаганду про війну в Україні

Втрати ворога: українські воїни ліквідували понад 58 тисяч окупантів

В Україні триває 117-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже понад 58 тисяч окупантів.

Середа, 28 вересня 2022, 09:31
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними. у період повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 28 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 5 8150;
  • танків — 2 312;
  • бойових броньованих машин — 4 889;
  • артилерійських систем — 1 381;
  • РСЗВ — 331;
  • засобів ППО — 175;
  • літаків — 262;
  • гелікоптерів — 224;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 989;
  • крилатих ракет — 242;
  • кораблів / катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3 742;
  • спеціальної техніки —131.

Протягом минулої доби, 27 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.

Теги: бойові втрати ворога, війна, втрати ворога, втрати росіян, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook