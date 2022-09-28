Втрати ворога: українські воїни ліквідували понад 58 тисяч окупантів

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними. у період повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 28 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 5 8150;
- танків — 2 312;
- бойових броньованих машин — 4 889;
- артилерійських систем — 1 381;
- РСЗВ — 331;
- засобів ППО — 175;
- літаків — 262;
- гелікоптерів — 224;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 989;
- крилатих ракет — 242;
- кораблів / катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3 742;
- спеціальної техніки —131.
Протягом минулої доби, 27 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.
- На звільнених територіях Харківської області слідчі поліціянти вже зафіксували понад 580 воєнні злочини.
- В ніч на 28 вересня росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області “Градами” та важкою артилерією.
- Станом на початок 217-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що протягом 26 вересня росіяни вбили 5 мирних мешканців Донецької області.