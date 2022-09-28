Втрати ворога: українські воїни ліквідували понад 58 тисяч окупантів

В Україні триває 117-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже понад 58 тисяч окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними. у період повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 28 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 5 8150;

танків — 2 312;

бойових броньованих машин — 4 889;

артилерійських систем — 1 381;

РСЗВ — 331;

засобів ППО — 175;

літаків — 262;

гелікоптерів — 224;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 989;

крилатих ракет — 242;

кораблів / катерів — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 742;

спеціальної техніки —131.

Протягом минулої доби, 27 вересня, найбільших втрат російські загарбники зазнали на двох напрямках – Краматорському та Донецькому.