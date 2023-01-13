Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 114 130 (+740 за добу)
– танків ‒ 3 098 (+4 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8 за добу)
– артилерійських систем – 2 086 (+4 за добу)
– РСЗВ – 437
– засоби ППО ‒ 218
– літаків – 286 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 276
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865
– крилаті ракети ‒ 723
– кораблі/катери ‒ 17
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 184
- В окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України.