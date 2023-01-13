В Україні триває 324-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 114 тисяч російських армійців. з яких 740 - лише за останню добу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 114 130 (+740 за добу)

– танків ‒ 3 098 (+4 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 167 (+8 за добу)

– артилерійських систем – 2 086 (+4 за добу)

– РСЗВ – 437

– засоби ППО ‒ 218

– літаків – 286 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 276

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865

– крилаті ракети ‒ 723

– кораблі/катери ‒ 17

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 833 (+7 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 184