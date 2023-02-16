Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 140 460 (+690 за добу)
- танків ‒ 3 296 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 517 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 306 (+3 за добу)
- РСЗВ – 466
- засоби ППО ‒ 239 (+3 за добу)
- літаків – 298
- гелікоптерів – 287 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 012 (+1 за добу)
- крилаті ракети ‒ 857
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 167 (+6 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 219
Також за даними Генштабу, українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також знищено російський вертоліт Ка-52.
Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 його склади боєприпасів.
- Нині російська армія стала втрачати найбільше особового складу від початку широкомасштабного вторгнення. Пріоритетом ЗС РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.