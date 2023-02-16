В Україні триває 358-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 140 тисяч російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 140 460 (+690 за добу)

танків ‒ 3 296 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 517 (+10 за добу)

артилерійських систем – 2 306 (+3 за добу)

РСЗВ – 466

засоби ППО ‒ 239 (+3 за добу)

літаків – 298

гелікоптерів – 287 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 012 (+1 за добу)

крилаті ракети ‒ 857

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 167 (+6 за добу)

спеціальна техніка ‒ 219

Також за даними Генштабу, українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також знищено російський вертоліт Ка-52.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 його склади боєприпасів.