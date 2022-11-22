Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 22 листопада 2022 року – російські загарбники у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 85 000 (+400 за добу)
  • танків ‒ 2 895 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 827 (+5 за добу)
  • артилерійських систем – 1 882 (+12 за добу)
  • РСЗВ – 395 (+2 за добу)
  • засоби ППО ‒ 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537
  • крилаті ракети ‒ 480
  • кораблі/катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 393 (+15 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 161

Протягом минулої доби, 21 листопада, найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.