В Україні триває 346-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 130 тисяч російських армійців.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат у живій силі та техніці (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 130 590 (+720 за добу)

танків ‒ 3 218 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 394 (+6 за добу)

артилерійських систем – 2 220 (+5 за добу)

РСЗВ – 460

засоби ППО ‒ 225 (+3 за добу)

літаків – 294

гелікоптерів – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081 (+13 за добу)

спеціальна техніка – 203 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.