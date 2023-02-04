Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат у живій силі та техніці (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 130 590 (+720 за добу)
- танків ‒ 3 218 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 394 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 2 220 (+5 за добу)
- РСЗВ – 460
- засоби ППО ‒ 225 (+3 за добу)
- літаків – 294
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081 (+13 за добу)
- спеціальна техніка – 203 (+1 за добу)
Також за даними Генштабу авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.
- 3 лютого бійці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25 в районі Бахмута.
- ЗМІ, посилаючись на дані американських та інших західних офіційних осіб, зазначають, що кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 000 осіб.