Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 4 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат у живій силі та техніці (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 130 590 (+720 за добу)
  • танків ‒ 3 218 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 394 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 2 220 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 460
  • засоби ППО ‒ 225 (+3 за добу)
  • літаків – 294
  • гелікоптерів – 284
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 956 (+4 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 796
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 081 (+13 за добу)
  • спеціальна техніка – 203 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему “Cолнцепьок”.