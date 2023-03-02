В Україні триває 372-га доба повномасштабного російського вторгнення. за цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 150 000 російських армійців.

Про це йдеться у повідомленні генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україні – з 24 лютого 2022 року по 2 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 150 605 (+715 за добу)

танків ‒ 3 397 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 658 (+20 за добу)

артилерійських систем – 2 398 (+5 за добу)

РСЗВ – 480 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 247

літаків – 300

гелікоптерів – 288

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7 за добу)

спеціальна техніка ‒ 230

Також за даними Генштабу, за добу українська авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Окрім цього наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти ворога.