Про це йдеться у повідомленні генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україні – з 24 лютого 2022 року по 2 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 150 605 (+715 за добу)
- танків ‒ 3 397 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 658 (+20 за добу)
- артилерійських систем – 2 398 (+5 за добу)
- РСЗВ – 480 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 247
- літаків – 300
- гелікоптерів – 288
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 230
Також за даними Генштабу, за добу українська авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Окрім цього наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти ворога.
- Тритижневе протистояння в місті Вугледар на півдні України призвело до найбільшої танкової битви війни на цей час і завершилось гострою невдачею для росіян.