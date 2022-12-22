За майже 10 місяців повномасштабної війни проти України війська РФ втратили понад 100 000 своїх армійців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

В Україні триває 302-га доба повномасштабного російського вторгнення. За ці майже 10 місяців війни російські окупаційні війська втратили вже понад 100 000 осіб живої сили.

Загалом же з початку широкомасштабної війни з Україною – з 24 лютого 2022 року по 22 грудня 2022 року – росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 100 400 (+660 за добу)

– танків ‒ 3 003 (+1 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2 за добу)

– артилерійських систем – 1 978 (+6 за добу)

– РСЗВ – 413 (+1 за добу)

– засоби ППО ‒ 212

– літаків – 283 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 267

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+85 за добу)

– крилаті ракети ‒ 653

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 178