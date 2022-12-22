Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
В Україні триває 302-га доба повномасштабного російського вторгнення. За ці майже 10 місяців війни російські окупаційні війська втратили вже понад 100 000 осіб живої сили.
Загалом же з початку широкомасштабної війни з Україною – з 24 лютого 2022 року по 22 грудня 2022 року – росіяни зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 100 400 (+660 за добу)
– танків ‒ 3 003 (+1 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2 за добу)
– артилерійських систем – 1 978 (+6 за добу)
– РСЗВ – 413 (+1 за добу)
– засоби ППО ‒ 212
– літаків – 283 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 267
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+85 за добу)
– крилаті ракети ‒ 653
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 178
- 17 грудня українські воїни завдали удару по зосередженню особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами.