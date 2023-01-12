В Україні триває 323-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 113 тисяч військових РФ.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 113 990 (+430 за добу)

– танків ‒ 3 094

– бойових броньованих машин ‒ 6 159

– артилерійських систем – 2 082 (+4 за добу)

– РСЗВ – 437

– засоби ППО ‒ 218 (+1 за добу)

– літаків – 285

– гелікоптерів – 276 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3 за добу)

– крилаті ракети ‒ 723

– кораблі/катери ‒ 17

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826

– спеціальна техніка ‒ 184

У Генштабі також повідомили про ліквідацію понад сотні російських окупантів у районі Соледару.