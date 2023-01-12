Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 113 990 (+430 за добу)
– танків ‒ 3 094
– бойових броньованих машин ‒ 6 159
– артилерійських систем – 2 082 (+4 за добу)
– РСЗВ – 437
– засоби ППО ‒ 218 (+1 за добу)
– літаків – 285
– гелікоптерів – 276 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3 за добу)
– крилаті ракети ‒ 723
– кораблі/катери ‒ 17
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826
– спеціальна техніка ‒ 184
У Генштабі також повідомили про ліквідацію понад сотні російських окупантів у районі Соледару.
- У тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній “щит” та “русич”. Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери.