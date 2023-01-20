Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 119 300 (+770 за добу)
- танків ‒ 3 139 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 241 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 2 129 (+7 за добу)
- РСЗВ – 442
- засоби ППО ‒ 220
- літаків – 287
- гелікоптерів – 277
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 886 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 749
- кораблі/катери ‒ 17
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 903 (+7 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 190
Додамо, що 18 січня опівдні на східному напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено російський ударний вертоліт Ка-52. Вартість гвинтокрила становить понад $16 млн.
- На тимчасово окупованих територіях АР Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити особам, які мали бронь від мобілізації.