Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 119 300 (+770 за добу)
  • танків ‒ 3 139 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 241 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 2 129 (+7 за добу)
  • РСЗВ – 442
  • засоби ППО ‒ 220
  • літаків – 287
  • гелікоптерів – 277
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 886 (+4 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 749
  • кораблі/катери ‒ 17
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 903 (+7 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 190

Додамо, що 18 січня опівдні на східному напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено російський ударний вертоліт Ка-52. Вартість гвинтокрила становить понад $16 млн.