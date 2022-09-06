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Втрати ворога: воїни ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч російських окупантів

В Україні триває 195-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські захисники ліквідували понад 50 тисяч російських загарбників.

Вівторок, 6 вересня 2022, 09:16
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Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення, у період з 24 лютого 2022 року по 6 вересня 2022 року, армія російських окупантів втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 50 150 (+350 за добу)
  • танків ‒ 2077 (+9 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25 за добу)
  • артилерійських систем – 1179 (+22 за добу)
  • РСЗВ – 296 (+2 за добу)
  • засоби ППО – 156
  • літаків – 236
  • гелікоптерів – 207 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9 за добу)
    крилаті ракети – 209 (+4 за добу)
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19 за добу)
  • спеціальна техніка – 109 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 5 вересня, росіяни зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.

  • Станом на початок 195-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи перед британськими депутатами, високо оцінив героїчний опір Збройних сил України, натомість вказав на катастрофічні втрати, яких зазнала армія Путіна, і загальну відсутність явного прогресу російських сил у війні.
Теги: Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, російсько-українська війна

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