Втрати ворога: воїни ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч російських окупантів

В Україні триває 195-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські захисники ліквідували понад 50 тисяч російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення, у період з 24 лютого 2022 року по 6 вересня 2022 року, армія російських окупантів втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 50 150 (+350 за добу)

танків ‒ 2077 (+9 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25 за добу)

артилерійських систем – 1179 (+22 за добу)

РСЗВ – 296 (+2 за добу)

засоби ППО – 156

літаків – 236

гелікоптерів – 207 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9 за добу)

крилаті ракети – 209 (+4 за добу)

крилаті ракети – 209 (+4 за добу) кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19 за добу)

спеціальна техніка – 109 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 5 вересня, росіяни зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.