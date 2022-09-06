Втрати ворога: воїни ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч російських окупантів

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення, у період з 24 лютого 2022 року по 6 вересня 2022 року, армія російських окупантів втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 50 150 (+350 за добу)
- танків ‒ 2077 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25 за добу)
- артилерійських систем – 1179 (+22 за добу)
- РСЗВ – 296 (+2 за добу)
- засоби ППО – 156
- літаків – 236
- гелікоптерів – 207 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9 за добу)
крилаті ракети – 209 (+4 за добу)
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19 за добу)
- спеціальна техніка – 109 (+2 за добу)
Протягом минулої доби, 5 вересня, росіяни зазнали найбільших втрат на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 195-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи перед британськими депутатами, високо оцінив героїчний опір Збройних сил України, натомість вказав на катастрофічні втрати, яких зазнала армія Путіна, і загальну відсутність явного прогресу російських сил у війні.