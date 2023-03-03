В Україні триває 373-тя доба повномасштабного російського вторгнення. за цей період часу українські захисники ліквідували понад 151 тисячу російських загарбників та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 151 370 (+765 за добу)

танків ‒ 3 405 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 673 (+15 за добу)

артилерійських систем – 2 402 (+4 за добу)

РСЗВ – 484 (+4 за добу)

засоби ППО ‒ 247

літаків – 301 (+1 за добу)

гелікоптерів – 289 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17 за добу)

спеціальна техніка ‒ 230

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу “Суперкам”, 2 – “Орлан” та 4 – “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєзапасів.