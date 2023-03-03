Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 151 370 (+765 за добу)
- танків ‒ 3 405 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 673 (+15 за добу)
- артилерійських систем – 2 402 (+4 за добу)
- РСЗВ – 484 (+4 за добу)
- засоби ППО ‒ 247
- літаків – 301 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 289 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 230
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу “Суперкам”, 2 – “Орлан” та 4 – “Ланцет”).
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєзапасів.
- Офіційні особи Європейського Союзу та 27 країн-членів блоку обговорюють плани виділення додаткового мільярда євро, а також створення схеми спільних закупівель для прискорення постачання гаубичних артилерійських снарядів, які мають вирішальне значення для протидії російським військам.