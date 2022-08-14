Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1864 (+8) од;
бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од;
артилерійських систем – 980 (+2) од;
РСЗВ – 261 (+0) од;
засоби ППО – 136 (+0) од;
літаків – 233 (+0) од;
гелікоптерів – 194 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);
крилаті ракети – 187 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3) од;
спеціальна техніка – 91 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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