Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1864 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од;

артилерійських систем – 980 (+2) од;

РСЗВ – 261 (+0) од;

засоби ППО – 136 (+0) од;

літаків – 233 (+0) од;

гелікоптерів – 194 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);

крилаті ракети – 187 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3) од;

спеціальна техніка – 91 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото: Генштаб