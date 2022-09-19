Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 54650 (+170) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2212 (+2) од;
бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од;
артилерійських систем – 1313 (+4) од;
РСЗВ – 312 (+0) од;
засоби ППО ‒ 168 (+0) од;
літаків – 251 (+0) од;
гелікоптерів – 217 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2);
крилаті ракети ‒ 238 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од;
спеціальна техніка ‒ 125 (+3).
- Сьогодні вночі російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.
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Президент Росії Володимир Путін все більше робить ставку на нерегулярні добровольчі та проміжні сили, а не на звичайні частини та формування ЗС РФ. Проте, на переконання Інституту вивчення війни, формування нерегулярних, спішно навчених підрозділів мало додає ефективної бойової потужності російським силам, які воюють в Україні.
- Розпочалася двісті восьма доба протистояння широкомасштабному російському вторгненню. Збройні сили продовжують успішно захищати українську незалежність. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар — підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.