Президент Росії Володимир Путін все більше робить ставку на нерегулярні добровольчі та проміжні сили, а не на звичайні частини та формування ЗС РФ. Проте, на переконання Інституту вивчення війни, формування нерегулярних, спішно навчених підрозділів мало додає ефективної бойової потужності російським силам, які воюють в Україні.