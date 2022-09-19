Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54650 (+170) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2212 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од;

артилерійських систем – 1313 (+4) од;

РСЗВ – 312 (+0) од;

засоби ППО  ‒ 168 (+0) од;

літаків – 251 (+0) од;

гелікоптерів – 217 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2);

крилаті ракети ‒ 238 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од;

спеціальна техніка ‒ 125 (+3).

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine