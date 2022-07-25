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Втрати ворога: з 24 лютого ЗСУ лівкідували 39 700 росіян

Протягом доби Збройні сили України ліквідували 180 російських окупантів, загалом чисельність убитих росіян сягає 39 700.

Понеділок, 25 липня 2022, 09:29
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Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39700 (+180) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1730 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од;

артилерійських систем – 876 (+7) од;

РСЗВ – 257 (+2) од;

засоби ППО – 116 (+3) од;

літаків – 222 (+1) од;

гелікоптерів – 188 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5);

крилаті ракети – 174 (+4);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2832 (+9) од;

спеціальна техніка – 73 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Facebook

Теги: Генеральний штаб, ЗСУ, ліквідовані росіяни, оперативна інформація, скільки росіян загинуло

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