Втрати ворога: з 24 лютого ЗСУ лівкідували 39 700 росіян

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 39700 (+180) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1730 (+8) од;
бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од;
артилерійських систем – 876 (+7) од;
РСЗВ – 257 (+2) од;
засоби ППО – 116 (+3) од;
літаків – 222 (+1) од;
гелікоптерів – 188 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719 (+5);
крилаті ракети – 174 (+4);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2832 (+9) од;
спеціальна техніка – 73 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
- Розпочалася сто п’ятдесят друга доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС.
- Тривога в російському націоналістичному інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетно-ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах.
- Унаслідок того, що російська армія вимушено загальмувала свій наступ, командування сил окупанта продовжує стикатися з дилемою: чи посилити наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході.