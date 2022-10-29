В Україні триває 248-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 70 000 загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 70 250 (+550 за добу)

– танків ‒ 2 659 (+19 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 401 (+23 за добу)

– артилерійських систем – 1 708 (+9 за добу)

– РСЗВ – 380 (+1 за добу)

– засоби ППО ‒ 195 (+3 за добу)

– літаків – 273 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 252 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 406 (+5 за добу)

– крилаті ракети ‒ 351

– кораблі /катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 107 (+19 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 152 (+1 за добу)