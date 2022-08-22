Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько/ about 45400 (+200) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1919 (+7) од;
бойових броньованих машин ‒ 4230 (+6) од;
артилерійських систем – 1032 (+4) од;
РСЗВ – 266 (+0) од;
засоби ППО – 145 (+4) од;
літаків – 234 (+0) од;
гелікоптерів – 198 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);
крилаті ракети – 194 (+4);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3149 (+6) од;
спеціальна техніка – 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- Розпочалася сто вісімдесята доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню. Противник зазнає значних втрат і при тому має гострий дефіцит навченого та вмотивованого персоналу.
- У тимчасово окупованому Криму пляжники сфотографували системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією та оприлюднили світлини у соцмережах.
- Імпульс російських військ від територіальних здобутків навколо Бахмута та Авдіївки наприкінці липня, ймовірно, вичерпався, і російські атаки на сході України, ймовірно, досягнуть кульмінації, хоча дуже невеликі російські просування, ймовірно, триватимуть.
- За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці.