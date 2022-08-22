Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько/ about 45400 (+200) осіб ліквідовано;

танків  ‒ 1919 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 4230 (+6) од;

артилерійських систем – 1032 (+4) од;

РСЗВ – 266 (+0) од;

засоби ППО – 145 (+4) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 198 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9);

крилаті ракети – 194 (+4);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3149 (+6) од;

спеціальна техніка – 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine