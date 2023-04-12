Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 12 квітня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 180 050 (+730 за добу)
  • танків ‒ 3 646 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 043 (+5 за добу)
  • артилерійських систем – 2 770 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 535
  • засоби ППО ‒ 282
  • літаків – 307
  • гелікоптерів – 293
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334 (+2 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630 (+10 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 319 (+3 за добу)

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу “Орлан – 10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.