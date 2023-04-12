Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 12 квітня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 180 050 (+730 за добу)
- танків ‒ 3 646 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 043 (+5 за добу)
- артилерійських систем – 2 770 (+5 за добу)
- РСЗВ – 535
- засоби ППО ‒ 282
- літаків – 307
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334 (+2 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630 (+10 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 319 (+3 за добу)
Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу “Орлан – 10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
- 11 квітня призначений Москвою так званий лідер Криму Сергій Аксьонов заявив, що регіон перебуває на сторожі перед ймовірним майбутнім українським контрнаступом, наголосивши, що російські сили побудували “сучасну, глибоку оборону”.