В Україні триває 413-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 180 тисяч російських армійців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 12 квітня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 180 050 (+730 за добу)

танків ‒ 3 646 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 043 (+5 за добу)

артилерійських систем – 2 770 (+5 за добу)

РСЗВ – 535

засоби ППО ‒ 282

літаків – 307

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334 (+2 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630 (+10 за добу)

спеціальна техніка ‒ 319 (+3 за добу)

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 ворожих БпЛА типу “Орлан – 10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.