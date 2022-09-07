Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 50 610 (+460 за добу)
  • танків ‒ 2097 (+20 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36 за добу)
  • артилерійських систем – 1194 (+15 за добу)
  • РСЗВ – 300 (+4 за добу)
  • засоби ППО ‒ 156
  • літаків – 237 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 208 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 214 (+5 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 109

Протягом минулої доби, 6 вересня, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.