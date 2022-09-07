В Україні триває 196-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 50 тисяч російських окупантів, з яких 460 - лише за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 50 610 (+460 за добу)

танків ‒ 2097 (+20 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36 за добу)

артилерійських систем – 1194 (+15 за добу)

РСЗВ – 300 (+4 за добу)

засоби ППО ‒ 156

літаків – 237 (+1 за добу)

гелікоптерів – 208 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 214 (+5 за добу)

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15 за добу)

спеціальна техніка ‒ 109

Протягом минулої доби, 6 вересня, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.