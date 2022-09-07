Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2022 року – російська армія зазнала таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 50 610 (+460 за добу)
- танків ‒ 2097 (+20 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36 за добу)
- артилерійських систем – 1194 (+15 за добу)
- РСЗВ – 300 (+4 за добу)
- засоби ППО ‒ 156
- літаків – 237 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 208 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 214 (+5 за добу)
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 109
Протягом минулої доби, 6 вересня, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 196-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.