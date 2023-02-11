Втрати ворога: за добу було ліквідовано 1140 російських окупантів

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 136 880 (+1 140 за добу)
- танків ‒ 3 267 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 474 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 2 270 (+19 за добу)
- РСЗВ – 463
- засоби ППО ‒ 2334 (+1 за добу)
- літаків – 295
- гелікоптерів – 286
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 997 (+27 за добу)
- крилаті ракети ‒ 857 (+61 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 134 (+8 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 214 (+3 за добу)
За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об’єкти противника.
- Відповідно до інформації, зібраної моніторинговою групою, Росія потенційно втратила до половини свого оперативного танкового парку з початку повномасштабної війни в Україні.