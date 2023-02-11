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Втрати ворога: за добу було ліквідовано 1140 російських окупантів

В Україні триває 353-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 136 тисяч російських армійців, з яких 1 140 - лише за останню добу.

Субота, 11 лютого 2023, 09:01
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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 136 880 (+1 140 за добу)
  • танків ‒ 3 267 (+9 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 474 (+3 за добу)
  • артилерійських систем – 2 270 (+19 за добу)
  • РСЗВ – 463
  • засоби ППО ‒ 2334 (+1 за добу)
  • літаків – 295
  • гелікоптерів – 286
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 997 (+27 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 857 (+61 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 134 (+8 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 214 (+3 за добу)

За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об’єкти противника.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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