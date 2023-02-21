В Україні триває 363-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу було ліквідовано понад 144 тисячі російських загарбників, з яких 760 - лише протягом минулої доби.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни поти України – з 24 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 144 440 (+760 за добу)

танків ‒ 3 326 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 562 (+9 за добу)

артилерійських систем – 2 338 (+4 за добу)

РСЗВ – 471

засоби ППО ‒ 243

літаків – 299

гелікоптерів – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 023 (+5 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 210 (+1 за добу)

спеціальна техніка ‒ 226 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Окрім цього, наші захисники збили 3 БпЛА типу “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 2 позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.