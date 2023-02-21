Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни поти України – з 24 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 144 440 (+760 за добу)
- танків ‒ 3 326 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 562 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 2 338 (+4 за добу)
- РСЗВ – 471
- засоби ППО ‒ 243
- літаків – 299
- гелікоптерів – 287
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 023 (+5 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 210 (+1 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 226 (+1 за добу)
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.
Окрім цього, наші захисники збили 3 БпЛА типу “Ланцет”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 2 позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький очікує, що візит президента США Джо Байдена цього тижня стане сигналом “переконливого підтвердження” спільної мети країн — поразки Росії у війні проти України.