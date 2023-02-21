Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни поти України – з 24 лютого 2022 року по 21 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 144 440 (+760 за добу)
  • танків ‒ 3 326 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 562 (+9 за добу)
  • артилерійських систем – 2 338 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 471
  • засоби ППО ‒ 243
  • літаків – 299
  • гелікоптерів – 287
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 023 (+5 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 873
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 210 (+1 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 226 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Окрім цього, наші захисники збили 3 БпЛА типу “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 2 позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.