В Україні триває 352-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували понад 135 тисяч російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 135 740 (+730 за добу)

танків ‒ 3 258 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3 за добу)

артилерійських систем – 2 251 (+7 за добу)

РСЗВ – 463

засоби ППО ‒ 233 (+1 за добу)

літаків – 295

гелікоптерів – 286 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5 за добу)

спеціальна техніка ‒ 211

За даними Генштабу, Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типу “Орлан-10” та 1 “Оріон”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.