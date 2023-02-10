Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 135 740 (+730 за добу)
  • танків ‒ 3 258 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3 за добу)
  • артилерійських систем – 2 251 (+7 за добу)
  • РСЗВ – 463
  • засоби ППО ‒ 233 (+1 за добу)
  • літаків – 295
  • гелікоптерів – 286 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 796
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 211

За даними Генштабу, Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типу “Орлан-10” та 1 “Оріон”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.