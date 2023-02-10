Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 135 740 (+730 за добу)
- танків ‒ 3 258 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 2 251 (+7 за добу)
- РСЗВ – 463
- засоби ППО ‒ 233 (+1 за добу)
- літаків – 295
- гелікоптерів – 286 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 211
За даними Генштабу, Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типу “Орлан-10” та 1 “Оріон”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.
- Відповідно до інформації, зібраної моніторинговою групою, Росія потенційно втратила до половини свого оперативного танкового парку з початку повномасштабної війни в Україні.