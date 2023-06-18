В Україні триває 480-та доба від початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 219 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

За останніми даними. за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 219820 (+650),

танків ‒ 3984 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,

артилерійських систем – 3847 (+13) од,

РСЗВ – 610 (+1) од,

засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 304 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),

крилаті ракети ‒ 1211 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 522 (+2).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.