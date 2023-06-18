Джерело: Генштаб ЗСУ

За останніми даними. за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 18 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 219820 (+650),
  • танків ‒ 3984 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,
  • артилерійських систем – 3847 (+13) од,
  • РСЗВ – 610 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 304 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 522 (+2).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.