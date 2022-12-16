В Україні триває 296-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу ЗСУ ліквідували понад 97 тисяч росіян, з яких 680 - за минулу добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 16 грудня 2022 року – російські окупаційній війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 97 270 (+680 за добу)

– танків ‒ 2 980 (+5 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 952 (+6 за добу)

– артилерійських систем – 1 946 (+3 за добу)

– РСЗВ – 410 (+4 за добу)

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648 (+4 за добу)

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563

– спеціальна техніка ‒ 172