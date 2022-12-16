Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 16 грудня 2022 року – російські окупаційній війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 97 270 (+680 за добу)
– танків ‒ 2 980 (+5 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 952 (+6 за добу)
– артилерійських систем – 1 946 (+3 за добу)
– РСЗВ – 410 (+4 за добу)
– засоби ППО ‒ 211
– літаків – 281
– гелікоптерів – 264
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648 (+4 за добу)
– крилаті ракети ‒ 592
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563
– спеціальна техніка ‒ 172
- 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області, Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення.