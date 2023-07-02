В Україні триває 494-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час українські воїни ліквідували більш як 229 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Згідно з сьогоднішніми даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 22 лютого 2022 року по 2 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 229660 (+790),

танків ‒ 4052 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,

артилерійських систем – 4188 (+26) од,

РСЗВ – 637 (+5) од,

засоби ППО ‒ 390 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),

крилаті ракети ‒ 1261 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 583 (+3)

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.