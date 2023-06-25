Джерело: Генштаб ЗСУ
Згідно з даними, за час широкомасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 224630 (+720),
- танків ‒ 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійських систем – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також, нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Стріла”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.
- Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби, 23 червня, на них відбулось понад 28 бойових зіткнень.