В Україні триває 487-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже понад 224 тисяч загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Згідно з даними, за час широкомасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 224630 (+720),

танків ‒ 4030 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,

артилерійських систем – 4034 (+19) од,

РСЗВ – 624 (+5) од,

засоби ППО ‒ 385 (+2) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),

крилаті ракети ‒ 1259 (+41),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також, нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Стріла”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.